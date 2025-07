Dragon Ball Z | Kakarot – Daima | Avventura nel regno demoniaco riceve il trailer di lancio

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale per Dragon Ball Z: Kakarot – Daima: Avventura nel Regno Demoniaco, segnando l’arrivo imminente del nuovo contenuto scaricabile che promette di portare i fan in un’avventura del tutto inedita. Disponibile da giovedì 17 luglio 2025, il DLC sarà accessibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch, espandendo l’universo del gioco con una storia mai raccontata prima. Ispirato alla serie animata Dragon Ball Daima, questo nuovo arco narrativo non è una semplice trasposizione dell’anime, ma propone una trama originale ambientata nel Regno Demoniaco, un mondo popolato da creature oscure, isole fluttuanti e insetti giganti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

