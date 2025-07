L' ossessione per l' esame di maturità

Firenze, 17 luglio 2025 – Forse sono anziano, anche se già ero anziano a vent’anni figuriamoci oggi. Ma fatico a capire tutta questa - ossessione - non so trovare parola migliore, tutta questa ossessione italiana per l’esame di maturità . Quest’anno peraltro mi pare peggio del solito; forse c’entra questo nuovo trend perfetto per un video virale per TikTok: la scena muta all’orale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: ossessione - esame - maturità - anziano

La personalità di Sempio e l'ossessione per Stasi all'esame della Procura - L'ossessione per Alberto Stasi. E una personalità «disturbata», celata dietro il carattere introverso, controllata all'apparenza attraverso la passione per il Krav Maga, l'arte marziale israeliana di autodifesa, e le sedute motivazionali di un guru.

La maturità di Valditara: l’ossessione per rispetto e regole, ma niente donne.