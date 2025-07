La Russia martella l’Ucraina ma l’Ue si spacca sull’invio delle armi difensive americane a Kiev

Dopo oltre tre anni di guerra, la pace in Ucraina resta un tabĂą. Come accade ormai da settimane, anche ieri la Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro l’ex repubblica sovietica, impiegando alcuni missili e oltre 400 droni, che hanno colpito le cittĂ di Kryvyj Rih, Kharkiv, Odessa e Vinnytsia, causando una decina di feriti. Un maxi raid duramente condannato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui “uno degli obiettivi era, in particolare, l’infrastruttura energetica”, e che dimostra per l’ennesima volta come “la Russia non cambi la sua strategia”, preferendo la guerra alla pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Russia martella l’Ucraina, ma l’Ue si spacca sull’invio delle armi difensive americane a Kiev

In questa notizia si parla di: russia - ucraina - martella - spacca

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

La Russia martella l’Ucraina, ma l’Ue si spacca sull’invio delle armi difensive americane a Kiev.

La Russia martella l’Ucraina, ma l’Ue si spacca sull’invio delle armi difensive americane a Kiev - La Russia martella l’Ucraina, ma sull’invio di armi difensive a Kiev l’Ue va in frantumi. Da lanotiziagiornale.it

Armi all’Ucraina, UE si spacca sul piano Trump/ “Italia-Francia non pagano i missili USA, sì dalla Germania” - L'Europa si spacca sulle armi all'Ucraina: gli scenari fra Trump, Macron, Meloni e Merz, ecco cosa succede tra Germania, Francia e Italia ... Scrive ilsussidiario.net