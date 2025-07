Marche Regione nel cantiere del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto

Si è svolto oggi un sopralluogo al cantiere del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, nel territorio comunale di Martinsicuro in Abruzzo e d i San Benedetto nelle Marche, all’interno della riserva della Sentina. L’infrastruttura, di grande rilevanza strategica e attesa da decenni, collegherĂ Abruzzo e Marche, favorendo lo sviluppo della mobilitĂ sostenibile e del turismo interregionale lungo la costa adriatica. Il completamento dell’opera, comprensiva della posa di parapetti, illuminazione, pavimentazione e rampe d’accesso, è previsto entro maggio-giugno 2026. All’appuntamento hanno preso parte il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i sindaci di Martinsicuro e San Benedetto del Tronto, Massimo Vagnoni e Antonio Spazzafumo, oltre ad altre autoritĂ locali e tecnici coinvolti nell’opera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Regione nel cantiere del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto

Insieme al Presidente Acquaroli ho visitato il cantiere del ponte ciclopedonale sul Tronto. I lavori avanzano su entrambi i lati: tra un anno lo attraverseremo in bici. Unire Abruzzo e Marche è un impegno che stiamo mantenendo. #AbruzzoCheCostruisce #Infr Vai su X

