Ladri al bar nella notte scatta l' allarme ma i titolari non fanno in tempo | via con il fondo cassa Il bottino

AZZANO - L?allarme è suonato in piena notte sul loro cellulare e i titolari che abitano a 100 metri dal locale sono intervenuti subito, ma purtroppo i ladri sono stati più veloci.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ladri al bar nella notte, scatta l'allarme ma i titolari non fanno in tempo: via con il fondo cassa. Il bottino

In questa notizia si parla di: ladri - notte - allarme - titolari

Maxi colpo nella notte in tabaccheria, ladri rubano sigarette: bottino da 30mila euro - Un colpo ben studiato, con un bottino da decine di migliaia di euro. E’ quanto è andato in scena nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 alla tabaccheria ‘I Girasoli’ di via Porta Catena e su cui ora indagano i carabinieri.

Cassino, ladri in azione nella notte. Svuotata una tabaccheria - Notte di furti a Cassino (Frosinone) dove é stata presa di mira una tabaccheria. Verso le 3 una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri della locale compagnia é intervenuta in Via Bellini  per furto presso un'attività commerciale della zona.

Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni: ladri in fuga nella notte - Nuovo tentativo di furto in un esercizio commerciale del rione San Giovanni. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio il Bar Valli di via Oslavia è stato preso di mira da alcuni malviventi che hanno cercato di introdursi nel locale attraverso una finestra protetta da una robusta grata.

Allarme furti nella Bassa Piacentina Nella notte tra venerdì e sabato i ladri sono entrati in almeno due abitazioni a Sant’Agata di Villanova, sorprendendo una famiglia nel sonno e rovistando nelle camere. Un colpo simile anche a pochi metri di distanza. Intant Vai su Facebook

Ladri al bar nella notte, scatta l'allarme ma i titolari non fanno in tempo: via con il fondo cassa. Il bottin; Allarme sicurezza: ladri di notte in tre farmacie a Molfetta. In una dormiva anche la titolare colta dal panico; Trento, i ladri di nuovo in azione di notte contro attività commerciali.

Scorribande di ladri nella notte: ‘assalto’ ad un negozio di informatica. Ingente il bottino portato via - Qui, ignoti malviventi, hanno svaligiato il negozio Euronics all’interno di una nota area commerciale del posto. Riporta tunews24.it

Camilluccia, maxifurto in casa dei proprietari della clinica Villa Claudia - 30, alcuni ladri di sono introdotti in una villa in via della Camilluccia, residenza dei ... Scrive vignaclarablog.it