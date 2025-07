Stasera in tv giovedì 17 luglio 2025 | programma film e show imperdibili

La programmazione televisiva della serata di giovedì 17 luglio 2025 propone un’ampia varietà di contenuti, dai classici film cult alle produzioni più recenti, passando per fiction di successo e programmi di intrattenimento. La scelta tra diversi generi permette agli spettatori di trovare opzioni adatte a ogni preferenza, con appuntamenti imperdibili sui principali canali nazionali e satellitari. offerte televisive principali in prima serata. programmi sulle reti Rai. Rai 1 trasmette alle 21.30 la nuova stagione della fiction Don Matteo 13 – Il coraggio di credere. In questa puntata, un’emergenza fa sì che la giovane Ines venga affidata a Anna, portando la Capitana a mettere in discussione il proprio futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stasera in tv giovedì 17 luglio 2025: programma, film e show imperdibili

In questa notizia si parla di: giovedì - luglio - film - imperdibili

Oroscopo di oggi giovedì 17 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Il 17 luglio si presenta come una giornata ricca di sfide e opportunità per tutti i segni zodiacali. Gli Ariete devono mantenere la concentrazione per trarre il massimo profitto dalle loro attività , mentre i Toro devono affrontare dubbi e responsabilità con determinazione.

Oroscopo Giovedì 10 Luglio 2025 | Emozioni intense e voglia di concretezza - Oroscopo 10 luglio 2025: Luna in Scorpione intensifica emozioni, chiarezza e scelte importanti. Scopri le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima.

ARGOMOVIE – Il Cinema da (A)Mare Torna il grande cinema sotto le stelle al Porto degli Argonauti! Dal 24 luglio al 27 agosto, vi aspettiamo alla Torre di Controllo per una rassegna di film imperdibili, tra emozioni, risate e avventure mozzafiato. ? Vai su Facebook

Vera sogna il mare, da giovedì 24 luglio al cinema; Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili della settimana; Shayda, da giovedì 10 luglio al cinema.