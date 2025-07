Urbanistica inchiesta choc a Milano | tra gli indagati anche il sindaco Sala Il pressing di Catella e il messaggio di warning di Boeri

Milano, terremoto nell'urbanistica: anche il sindaco Giuseppe Sala è indagato, chiesto l'arresto dell'immobiliarista Manfredi Catella e dell'assessore Giancarlo Tancredi. Nelle carte le pressioni di Boeri (indagato) sul primo cittadino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Urbanistica, inchiesta choc a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Sala. Il pressing di Catella e il messaggio di «warning» di Boeri

In questa notizia si parla di: urbanistica - milano - sindaco - sala

Urbanistica, svolta a Milano con le nuove linee di indirizzo: piani attuativi sopra i 25 metri di altezza - Dopo le dimissioni dei membri della Commissione paesaggio del Comune di Milano e l'introduzione di un nuovo regolamento per il bando di assunzione, Palazzo Marino rivoluziona l'urbanistica.

“Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino - “Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città”.

Crozza diventa il sindaco Sala e affronta così la “questione” della gestione urbanistica di Milano – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Beppe Sala che affronta “intrepidamente” la questione della gestione urbanistica del Comune di Milano.

Inchiesta urbanistica a Milano, il sindaco Sala: "L'amministrazione non si riconosce nella lettura dei pm" Vai su X

? SAN SIRO IN VENDITA: SCINTILLE TRA SALA E LA MAGGIORANZA ? Il sindaco di Milano Giuseppe Sala vuole chiudere la partita sulla vendita dello stadio San Siro entro il 30 luglio 2025, ma lo scontro politico è acceso. La maggioranza in Consiglio co Vai su Facebook

Milano: chiesti arresti domiciliari per Tancredi e Catella, carcere per altri quattro. Tra gli indagati Stefano Boeri. Sala: non condividiamo lettura riportata; Caso Urbanistica a Milano: chiesti i domiciliari per l'assessore Tancredi e l'imprenditore Catella; Urbanistica, il sindaco Sala: “Comune non si riconosce nelle accuse”. Faccia a faccia con Tancredi.

Urbanistica a Milano, parla il sindaco Sala: l’inchiesta? Ci siamo riorganizzati da mesi. Ma non difende l'assessore Tancredi - Le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il nuovo filone dell’inchiesta che ha messo nel mirino anche i grandi progetti edilizi e di trasformazione urbana della città ... Lo riporta milanofinanza.it

Milano, il piano regolatore “ombra” per aumentare le cubature. I pm: «C’era sintonia con Sala». Il sindaco: «Lettura sbagliata» - Interessi privati, consulenze per centinaia di migliaia di euro e un piano regolatore “ombra”, piegato agli interessi dei gruppi finanziari. Secondo ilmessaggero.it