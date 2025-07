San Leone IV: Una Figura di Rilievo. San Leone IV è una figura di grande rilievo nella storia della Chiesa cattolica, celebrato il 17 luglio. Nato a Roma, Leone IV divenne papa nel 847 e il suo pontificato fu caratterizzato da importanti opere di ricostruzione e difesa della città di Roma. È ricordato per la sua determinazione nel proteggere la città dalle minacce esterne, in particolare dalle incursioni saracene. Il Cammino Verso la Santità . Leone IV fu canonizzato per la sua vita di virtù e il suo impegno nella difesa della fede cristiana. La sua santità è riconosciuta per la sua leadership spirituale e il suo contributo alla Chiesa in un periodo di grande instabilità . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Leone IV: Il Santo Celebrato il 17 Luglio