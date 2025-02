Puntomagazine.it - UNICEF: i bambini della Repubblica Democratica del Congo orientale espoti a reclutamenti, rapimenti e violenze sessuali

. La Direttrice generale Catherine Russell: “Allarmata dall’intensificarsiviolenza nella partedel(RDC) e dal suo impatto suie sulle famiglie“Sono profondamente allarmata dall’intensificarsiviolenza nella partedel(RDC) e dal suo impatto suie sulle famiglie. Nelle province del Nord e del Sud Kivu, stiamo ricevendo orribili rapporti di gravi violazioni contro ida parte delle parti in conflitto, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale a livelli che superano qualsiasi cosa abbiamo visto negli ultimi anni.Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025, i partner dell’hanno riferito che il numero di casi di stupro trattati in 42 strutture sanitarie è quintuplicato in una settimana.