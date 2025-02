Ilrestodelcarlino.it - Superstrada chiusa a Porta Cartara. Giorni di disagi per gli automobilisti

diper glia causa della chiusura temporanea della rampa di ingresso dell’Ascoli-Mare all’altezza dello svincolo diin direzione mare. Una chiusura improvvisa e male (anzi, per niente) comunicata, che ha reso la vita impossibile a tantissimi pendolari, rimasti imbottigliati nel traffico che a sua volta si è creato nelle principali arterie cittadine. Mattinate d’inferno, in particolare, all’altezza di via Adriatico, via Napoli, via Erasmo Mari e lungo la Piceno Aprutina, interamente congestionate nelle ore di punta, e la situazione potrebbe ripetersi oggi e forse anche domani, visto che gli interventi non sono terminati e la chiusura del tratto potrebbe ripetersi a più riprese. Nello specifico, sono in corso interventi di pulizia dei muri di contenimento, dove ci sono delle piante da abbattere.