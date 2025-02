Iltempo.it - Brunori Sas canta per la figlia. Tony Effe il trapper principino: spazio all'amore

Una geografia stravolta e il dubbio come unica bussola.Sas, protagonista e favorito di Sanremo 2025, debutta all'Ariston vestendo prima i panni di padre e poi quelli di artista. Con un testo fitto e un sentimento mai diluito, che sfugge alla pianificazione e si scontra con gli spigoli della genitorialità, ilutore si mette a nudo e dà voce all'per la sua piccola Fiammetta. La parola, che in questa rubrica è in primo piano, diventa per lui l'unità utile a ridisegnare un mondo nuovo. Un sottosopra in cui ci si può orientare solo attraverso la lunghezza dei riccioli dellache crescono e tengono traccia del tempo che corre. La paura di non riuscire a contenere un moto d'animo per natura imprevedibile sgorga dalla penna di, che poi esplode sul ritornello e tocca le corde più profonde degli ascoltatori.