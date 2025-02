News.robadadonne.it - Luciana Littizzetto in ospedale per pancreatite acuta, “Io che non sapevo di avere un pancreas”

Assente dal suo consueto posto sul tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa,si è collegata in diretta con la trasmissione per spiegare il motivo del suo forfait forzato. La comica piemontese ha detto dila, e di essere ricoverata ina Torino.“Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in– le sue parole – Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, colore che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via”.ha poi aggiunto dei particolari sul modo in cui ha scoperto il problema: “Avevo dei grossi dolori ma pensavo a un’influenza, invece mi hanno ricoverata.