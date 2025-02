Thesocialpost.it - È allarme, due dispersi in montagna: in corso le ricerche

LECCO – Proseguono senza sosta ledi due alpinistida sabato pomeriggio sulla Grignetta, nel territorio lecchese. A dare l’è stata la delegazione lariana del Socalpino, che ha immediatamente mobilitato le squadre operative.I due escursionisti hanno raggiunto in auto i Piani dei Resinelli, da dove hanno intrapreso l’ascesa verso la. Tuttavia, non sono mai rientrati a valle, facendo scattare le operazioni di ricerca. Squadre di tecnici specializzati sono al lavoro nella zona, supportate da un’unità dotata di droni con dispositivi di rilevamento termico, nella speranza di individuare una traccia della loro presenza tra i sentieri e i canali della.Le condizioni climatiche e le difficoltà del terreno rendono complesse le operazioni, ma i soccorritori restano impegnati nel tentativo di localizzare e mettere in salvo i due alpinisti.