Sport.quotidiano.net - Campobasso-Pontedera 0-2, la corsa non si arresta: terza vittoria consecutiva

, 9 febbraio 2025 – Inbile. Sì, questosembra proprio diventato inbile. Il 2-0 con il quale la solida squadra di Menichini (al quinto clean sheet) ha espugnatorappresenta la, la quarta nelle ultime cinque giornate, e con i play out ora lontani sette punti, consente di guardare oltre la «semplice» salvezza. Perché, di fatto, i granata per la seconda giornata di fila sono decimi in classifica, dunque in zona play off. Calcoli che sicuramente nell’ambiente societario non si vogliono sentir fare, ma la maturità con la quale Perretta e compagni sono usciti dalla più lontana trasferta del campionato, autorizza a stare con gli occhi all’insù. Anche perché, in quello che poteva essere considerato uno scontro-salvezza diretto, ilè stato praticamente impeccabile in fase difensiva, concedendo agli avversari due-tre appena occasioni.