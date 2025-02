Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Gallo-Copparo big match di giornata in Prima. Ad Ambrogio derby Amici di Stefano-Codigorese

C’è ilsulla strada del. I rossoblù di mister Sergio Cestari attraversano un periodo molto positivo, si sono tirati fuori dalle secche della classifica a rischio e possono mettere in difficoltà chiunque. Logico che il presidente dei granata, Carlo Baldissara, non si fidi. "E’ da prendere con le molle – mette le mani avanti il massimo dirigente del– All’andata vincemmo 2-1 al "Preziosa", ma ildi ora è tutta un’altra squadra. E’ una partita piena di insidie: affrontiamo una delle squadre più in forma, uscita trasformata dal mercato invernale, trascinata dai gol di Fabio Franceschini. Mister Zambrini conosce bene le potenzialità dei rossoblù, ha preparato le contromosse. In difesa abbiamo difensori esperti e di qualità come Skabar, Piero Coraini e Vitali, forti anche sulle palle alte".