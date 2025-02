Superguidatv.it - Simona Guatieri a Verissimo: “A Icardi dico di concentrarsi sul calcio” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha raccontato tutta la verità sul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé con Wanda Nara e sul gossip scoppiato per colpa di. E’ stato proprio il marito della Nara, tradito come la, ad informare in primise poi a rendere il tutto pubblico.ha avuto così un doppio choc. Avrebbe preferito lavare i panni sporchi in famiglia. Le cose sono andate diversamente e si è separata dal marito. Ora, pian piano, lui sta cercando di riconquistarla e di tornare insieme a lei e ai loro figli.