Oasport.it - LIVE Bellucci-De Minaur, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: lombardo in campo dopo il doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Arevalo/Pavic-Gille/Zielinski 6-7(7), 5-5! Sarà inpoi!!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di semifinale di singolare maschile tra Mattiae Alex De. Ildi Busto Arsizio non vuole fermarsi, di fronte c’è la prima finale della carriera da prendersi.Partita che non è chiusa, anzi. L’australiano è un solido top 10, difficilmente cede il passo a giocatori meno forti di lui, ma questoha dimostrato di non temere nessuno nel circuito. Fattosi strada prima battendo tre ‘comodi’ giocatori locali e poi l’accoppiata Medvedev-Tsitsipas, l’azzurro vuole prendersi altri 140 punti e giungere in finale in un ATP 500: sarebbe la prima della carriera.Intanto, il 23enne oggi giocherà la prima semifinale della carriera nel Circuito maggiore al secondo tentativo e già è un risultato insperato alla vigilia della settimana olandese.