Incendio questa mattina verso le 6 in una villetta a Mercatale

Arezzo, 8 febbraio 2025 –le 6, in unaunifamiliare di due piani in localitàValdarno, nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo. Le fiamme hanno interessato completamente le stanze del piano superiore. I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi (Arezzo) hanno spento l'ormai generalizzato al momento dell'arrivo e messo in sicurezza l'area. Il proprietario, unico occupante della casa, è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria della Gruccia a Montevarchi per accertamenti avendo respirato fumo. L'appartamento è stato reso momentaneamente inagibile.