IL FUTURO SECONDO BARILLA | PRESENTATO IL NUOVO REPORT DI SOSTENIBILITÀ AGRICOLTURA RIGENERATIVA ENERGIE RINNOVABILI E COMUNITÀ AL CENTRO

Il futuro secondo Barilla prende forma con il nuovo Rapporto di Sostenibilità, un viaggio tra innovazione e responsabilità. Agricoltura rigenerativa, energie rinnovabili e comunità sono al centro di questa visione ambiziosa. Dal pesto con vasetti riciclati e basilico tracciabile alla crescita di prodotti più nutrienti, il Gruppo dimostra che sostenibilità e qualità possono convivere. Scopri come il passato e il presente si uniscono per plasmare un domani migliore.

Dal pesto con vasetti di vetro riciclato e basilico tracciabile con blockchain, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, fino al miglioramento nutrizionale di 140 prodotti Mulino Bianco in 10 anni. Nel portafoglio del Gruppo Barilla (21 brand, oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti realizzati nel 2024) ognuno ha una storia di sostenibilità da raccontare. Le presenta il nuovo Rapporto di Sostenibilità Barilla, che racconta 17 anni di impegno concreto per l'ambiente, il benessere delle persone e il sostegno alle comunità. E, alla fotografia dei risultati raggiunti, aggiunge anche gli obiettivi al 2030, confermando la sostenibilità come perno strategico per il futuro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it