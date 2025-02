Juventusnews24.com - McKennie cambia ancora ruolo: la decisione di Thiago Motta per Como Juve. Ufficiali le scelte dell’allenatore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ladiper, anticipo di Serie A in programma al SinigagliaSonoledie Fabregas per, anticipo di Serie A del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato. Il tecnico dei bianconeri ha sciolto tutti i dubbi di formazione.Nuovo cambio diper Weston. Il centrocampista americano è stato confermato titolare, ma questa sera agirà da trequartista alle spalle di Kolo Muani. QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.