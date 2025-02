Inter-news.it - Inzaghi chiaro: «Non ci sono alibi o scuse! Brutta battuta d’arresto»

Simone non è affatto soddisfatto non tanto del risultato, quanto della prestazione della sua Inter contro la Fiorentina. Lo dichiara a Rai Radio 1. COMMENTO – Il 3-0 della Fiorentina sull'Inter è stato veramente esagerato. Impossibile accettare un risultato del genere in una partita così importante per la classifica ed il futuro prossimo nerazzurro. Si rischia lo Scudetto con questi tre punti persi, ma soprattutto con la mentalità mostrata al Franchi. Simone lo sa ed è nel post-partita: «Noi chiaramente non abbiamo fatto quello che facciamo solitamente. Questa è una, niente e dobbiamo analizzare per cercare di ripartire. Non ci alla sconfitta di oggi».