Formiche.net - Taiwan e AI militare. Droni e robot del Replicator per proteggersi dalla Cina

Attraverso, l’iniziativa lanciata nell’agosto del 2023 dal sottosegretario alla difesa statunitense Kathleen Hicks, il Pentagono e la Casa Bianca mirano a dotarsi di un ampio network di arme autonome e interconnesse capace di incrementare esponenzialmente le capacità di power projection statunitensi nel teatro dell’Indo-Pacifico. In particolare, il peso di queste capacità andrà a pesare sarà sentito nel Mar Cinese Meridionale, in virtù del loro ruolo nello scoraggiare (e se necessario, nel respingere) i tentativi della Repubblica Popolare Cinese di annettere l’isola di. Tuttavia, queste capacità non sono ancora operative, e saranno necessari almeno cinque anni prima di poterle effettivamente dispiegare nell’area in questione. E ci sono tutta un’altra serie di dinamiche, fattori, rischi e criticità che vanno considerate.