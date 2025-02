Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter 0-0: gol annullato a Carlos Augusto

Leggi su Inter-news.it

è il recupero valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-25, gararotta lo scorso primo dicembre al minuto 17 per il malore di Edoardo Bove. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il match ripartirà alle ore 20.45 sempre dallo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA30? GOL! Brasiliano in posizione di fuorigioco sul tiro-cross di Bastoni.29? Punizione a due, alla fine girata di Frattesi che è stata deviata in angolo.27 Punizione da posizione invitante per l’: Richardson ha commesso fallo su Thuram. Pronti Calhanoglu e Mkhitaryan.24? Laprova il primo squillo alla porta dell’, cross di Parisi rimpallato da Bisseck che arriva docile tra le mani di Sommer.