Quotidiano.net - José Raul Mulino: 'Navi USA non attraversano gratis il Canale di Panama'

Leggi su Quotidiano.net

E' "assolutamente falso" che ledel governo americano possano attraversare ildigratuitamente come sostiene il dipartimento di Stato Usa. Lo ha detto il presidente panamense. "Smentisco il comunicato del dipartimento di Stato che è basato su qualcosa di assolutamente falso", ha dettoin una conferenza stampa, definendo la situazione "intollerabile". L'Autorità delaveva già dichiarato di non aver "provveduto ad alcuna modifica" alle tariffe per l'attraversamento.