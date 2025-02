Sport.quotidiano.net - Figurine Panini, storico primo album tutto al femminile: ‘Calciatrici 2024-2025’

Roma, 6 febbraio – Una giornata storica per gli appassionati di. E’ stata infatti presentata la prima raccolta dedicata integralmente al calcio, realizzata dacon il nome di “Calciatrici-25”. Fino all’edizione dell’anno scorso, lededicate alle squadre di Serie Aerano abbinate a quelle del calcio maschile, come successo già nel 2022-23; a partire da questa stagione, invece, la svolta con la scelta di approntare le due collezioni separate. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta stamani all’Aleph Rome Hotel della capitale, alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina, appena rieletto per il triennio 2025-28, della presidente della Divisione Serie AProfessionistica Federica Cappelletti e del direttore MercatoItalia Alex Bertani.