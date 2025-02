Anteprima24.it - UpSchool, presidi e prof incontrano l’innovazione

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto il 29 gennaio, al Ceripe,, l’appuntamento numero 110 di NAStartUp, il network di accelerazione di progetti innovativi, incentrato sul modello startup nelle scuole.L’Assessore alla Formazioneessionale della Regione Campania, Armida Filippelli, presente all’incontro, ha dichiarato: “Avviciniamo il mondo della formazioneessionale alle scuole a supporto del network NaStartup, per sostenere lo sviluppo di competenze per la creazione di startup da parte dei giovani. La Regione Campania investe in questa direzione con programmi di formazione come GOL, tutto il sistema duale e i Centri di Competenza”.A rafforzare questa visione, Antonella Ciaramella, Coordinatrice dell’Assessorato alla Formazioneessionale della Regione Campania, che in particolare ha evidenziato quanto i Centri di Competenza siano importanti nel rendere dinamico il Repertorio regionale dei Titoli e delle Qualificazioni.