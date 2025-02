Juventusnews24.com - Kelly a JTv: «È una sensazione straordinaria far parte di questo club. Non vedo l’ora di cominciare»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv: di seguito le parole del nuovo difensore bianconero arrivato dal NewcastleLloydè intervenuto ai canali ufficiali della Juventus. Di seguito le parole del nuovo difensore bianconero, arrivato nell’ultima sessione di mercato dal Newcastle.JUVENTUS – «È unafardi. Ilnel suo complesso ha una storia enorme in Italia. Penso che ogni giocatore sappia cosa significa indossare questa maglia e rappresentare, perciò sono orgoglioso di essere qui. Nondi iniziare e di farlo col piede giusto»CARATTERISTICHE – «Mi descriverei come un calciatore aggressivo sulla palla. Mi piace difendere, mi piacciono i duelli uno contro uno. Sono le situazioni in cui mi esalto e in cui prendo anche dei rischi perchè un difensore vuole mantenere la porta inviolata.