Ecodibergamo.it - Strade, piazze e parchi: sì ai nomi in dialetto e donne protagoniste

Leggi su Ecodibergamo.it

BERGAMO. Via libera al regolamento per la toponomastica in città. Angeloni: «Nelle intitolazioni un occhio di riguardo alle figure femminili e a chi si è impegnato per i diritti». l caso di via Maj: il nome giusto è Mai, un errore fatto nell’Ottocento, ma correggerlo darebbe problemi a 800 residenti.