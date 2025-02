Open day record Università di Firenze | novemila studenti in tre giorni

Leggi su Corrieretoscano.it

daydiin treSono 9.000 gliche partecipano al più importante evento di orientamento organizzato dall’di, l’day. L’evento si chiude articola per la prima volta in tre, si chiude sabato 1 febbraio, ed è ospitato al Campus Morgagni (vialPer ogni giornata, l’Ateneo ha messo a punto un ampio programma di incontri, informazioni e opportunità di confronto dedicato a studentesse edelle scuole secondarie superiori o alla fine della laurea triennale.Seminari tematici tenuti dai docenti delle dieci Scuole di Ateneo (Unifi Talk) e la presentazione dei 148 corsi di laurea (Le scuole si presentano). E ancora laboratori per scoprire il lato più dinamico del sapere accademico, servizi e opportunità (servizi dedicati all’inclusione, mobilità internazionale, iniziative di placement, info sui test di accesso, servizi del diritto allo studio) e momenti informativi dedicati all’offerta delle lauree magistrali e dei percorsi di dottorato dell’Ateneo.