Washington, il giallo degli occhiali per la visione notturna dietro l'incidente tra l'elicottero militare e l'aereo sul fiume Potomac

Leggi su Open.online

I piloti deldell’esercito americano morti dopo l’impatto con il volo dell’American Airlines in arrivo all’aeroporto Reagan diavevano addossoper la. Che avrebbero potuto accecarli in un ambiente ad alta intensità luminosa come quello dell’approccio alla capitaleStati Uniti. Una serie di esperti ed ex piloti ha detto a vari media Usa che glidovrebbero esser usati soltanto in condizioni di quasi totale oscurità: «La luce della Luna o delle stelle, ma non solo. Se hai molte cose che si muovono attorno a te e che emettono segnali luminosi può essere difficile distinguere».delha anche un precedente, mentre sono oltre 40 i corpi recuperati delle 67 persone morte.Il precedenteIlPost infatti rivela che solo 24 ore prima della collisione tra un aereo passeggeri e un elicottero Black Hawkvicino all’aeroporto nazionale Reagan, un altro jet che stava tentando di atterrare lì ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento.