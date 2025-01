.com - Volley / Senigallia in semifinale di Coppa Marche

Il Banco Marchigiano Subissati vince anche al ritorno con l’Azzurra– 31 Gennaio 2025 – Vince 3-1 e supera il turno diil Banco Marchigiano Subissati.La squadra neroazzurra di coach Roberto Paradisi mercoledì sera 29 gennaio a Campo Boario ha battuto 3-1 l’Azzurracon parziali di 25-16 17-25 25-19 25-14.Banco Marchigiano indunque visto che le neroazzurre avevano vinto pure fuori casa all’andata con un netto 3-0.Le semifinali sono previste il 15 febbraio, la finale domenica 16.Sabato 1° febbraio intanto torna il campionato: in serie D maschile la Security Tape ospita in casa alle 17.30 l’Apav Calcinelli Lucrezia alla Leopardi.Domenica invece, 2 febbraio, big match per il Banco Marchigiano Subissati sul campo della capolista Urbania: prima contro seconda, si gioca alle 17.