Tvzap.it - “Uomini e Donne”, Gianmarco in imbarazzo sul trono: “Mai vista una cosa del genere” (VIDEO)

News Tv. È ufficialmente iniziato il percorso da tronista di Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 31 gennaio 2025, sono andate in onda le battute iniziali del trono di Gianmarco. E il ragazzo si è subito sentito in imbarazzo quando Maria De Filippi gli ha rivelato un dettaglio che ha colto tutti alla sprovvista. Cos'è successo? (Continua dopo le foto) Il trono di Gianmarco parte con il botto. La conduttrice ha invitato gli amici di Gianmarco, tra i quali anche il tiktoker Enzakkione, ad accogliere le corteggiatrici di fuori dagli studi.