Lanazione.it - Uno stadio al passo con i tempi: "E’ ora di riqualificare l’intera area"

Quale visione per il futuro dello, il più importante impianto sportivo di Prato? L’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici e presidente dell’Intergruppo parlamentare Progetto Italia, interviene sull’argomento ricordando la figura di Andrea Toccafondi e soffermandosi sulla necessità di prendere decisioni inrapidi. "La scomparsa di un grande imprenditore, di un grande sportivo pratese, quale è stato Andrea Toccafondi - scrive Erica Mazzetti in una nota - dovrebbe essere un momento per riflettere seriamente sul futuro dello sport nella nostra città, in modo concreto e non demagogico. Siamo all’anno zero ed è così perché manca una visione sugli impianti, indispensabili per la crescita e la stabilizzazione di un movimento sportivo nella seconda città della Toscana.