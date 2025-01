361magazine.com - “Strange Darling”: il thriller adrenalinico di JT Mollner

In onda dal 13 febbraioI primi 20 minuti disono pervasi da angoscia. È questa la sensazione con con i suoi 6 capitoli riesce a trasmettere JT, regista al debutto negli Stati Uniti.E non sorprende così, che la produzione by Vertice360, nelle sale italiane dal 13 febbraio, abbia subito messo d’accordo critica e pubblico.La struttura suddivisa i capitoli, che vanno in scena in ordine cronologico sfalsato confonde lo spettatore e fino alla fine iltiene alta la tensione e l’attenzione.La musiche, più che appropriate e anche la fotografia riescono della resa perfetta di una pellicola che ogni tanto ha anche tratti noir ma senza scadere nell’eccessivo.Pure il finale, quando, inevitabilmente la tensione diminuisce è in grado di sorprendere e non deludere le aspettative, capovolgendo alla perfezione l’idea iniziale.