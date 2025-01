Spazionapoli.it - “Sta aspettando il Napoli”, apertura al colpo last minute: duello con un’altra big di Serie A

Ultimissime calciomercato– Sono ore decisive e caldissime in casa azzurra per il mercato: in attesa di capire chi potrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia, spunta l’al.Le ultimissime notizie legate al calciomercato della SSCparlano di un club alla ricerca spasmodica di calciatori che possano andare a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tale missione, però, si sta rivelando non facile, copione per certe versi anche prevedibile, considerando che il mercato di gennaio è una sessione storicamente complicata per tutti i club. Tutte le attenzioni ora sono per capire chi andrà effettivamente a prendere il posto – almeno numericamente – di Khvicha Kvaratskhelia. Complicata la pista Garnacho (clicca qui per tutte le novità) e tramontata definitivamente quella che avrebbe portato a Adeyemi, il direttore dell’area sportiva del club azzurro Giovanni Manna è al lavoro per individuare l’occasione giusta.