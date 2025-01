Lanazione.it - Processo al ’re’ dei locali di Piazza. Si trascrivono le intercettazioni

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiSIENAIlnato dall’inchiesta sugli affari del magnate kazako Igor Bidilo a Siena, per tutti ’Hidden Partner’ dal nome dell’operazione della guardia di finanza che aveva seguito la scia dei soldi, si farà. I testimoni dell’accusa, in verità, sono stati sfrondati notevolmente ma saranno comunque decine. Centinaia e centinaia, considerando anche quelli delle difese. Utili per ricostruire l’affresco di un periodo nel quale in città sono arrivati capitali importanti grazie al magnate kazako. Il collegio presieduto da Simone Spina ha sciolto ieri mattina le riserve sulle tantissime eccezioni mosse dai difensori, affidando poi l’incarico per la trascrizione di un primo blocco di. E’ stato deciso di procedere per imputazioni, di conseguenza alcuni testimoni saranno sentiti ’chirurgicamente’ su determinati aspetti dell’inchiesta.