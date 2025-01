Thesocialpost.it - Piogge violente e rischio alluvioni, è allarme in Italia: ecco in quali regioni

Il mese di gennaio volge al termine, ma il clima rimane invariato: il 2025 è iniziato conpersistenti e questa situazione si protrarrà anche nei primi giorni di febbraio. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, evidenzia la presenza di un’area di bassa pressione in quota sul Mediterraneo che sta causando instabilità atmosferica nel nostro Paese. Durante il fine settimana, questa depressione sarà ulteriormente alimentata da correnti perturbate in arrivo da un ciclone situato tra Algeria e Tunisia.Leggi anche: Mario Giordano minacciato di morte dai rom: “Gli scoppierà la famiglia”In queste ore, stiamo assistendo all’influenza di un sistema ciclonico atlantico, il quale si è spostato nelle ultime 24 ore dal Nord della Francia fino al Mare di Sardegna. Sono attesi fenomeni atmosferici significativi al Nord e in Toscana e Sardegna; sabato, un ciclone nordafricano prenderà il sopravvento, portando maltempo da Nord a Sud.