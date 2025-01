Ilrestodelcarlino.it - Padel, il Tar critica Comune e Soprintendenza

Il Tar dichiara decaduto il contenzioso sulla legittimità di due campisul lungomare sud, perché nel frattempo sono state rimosse le pavimentazioni in cemento lasciate abusivamente in spiaggia, ma lancia pesanti critiche ale alla. Il ricorso era stato proposto da Civitasvolta, assistita dall’avvocato Stefano Filippetti, controe ministero della cultura per contestare il silenzio sulla diffida presentata dall’associazione nell’agosto 2023, con cui invitava gli enti a disporre l’annullamento in autotutela della Scia in sanatoria per due superfici pavimentate scoperte di due campialla concessone 5 bis, e ordinare la demolizione delle opere, poi rimosse dalle ruspe il 22 novembre (foto), sebbene da relazioni tecniche depositate inrisultasse che erano state spostate il 5 novembre.