Lavorare a Roma nel settore turistico | scopri tutte le caratteristiche!

L’Italia è da sempre una delle mete più gettonate dai turisti di tutto il mondo. Dal patrimonio storico e culturale alla cucina rinomata, dai paesaggi mozzafiato all’ospitalità tipica, sono tanti i motivi che spingono milioni di visitatori ogni anno a scegliere il Bel Paese per le loro vacanze, con tappe nelle principali città. Tra queste,è sicuramente sul podio: la città eterna viene regolarmente presa d’assalto in quanto considerata una meta imperdibile per chiunque ami la storia, la cultura, la religione (città del Vaticano), il buon cibo e l’atmosfera unica.Oltre ai tantissimi monumenti dalla bellezza immortale (come il Colosseo, il Forono e Palatino, il Pantheon, ecc.) e ai numerosi siti UNESCO presenti, la capitale d’Italia attira anche curiosi per altre ragioni. Ad esempio, il clima costantemente mite, ilnticismo che si respira tra i vicoli storici e le fontane scenografiche e la voglia dire e provare quella che viene definita la “dolce vita”.