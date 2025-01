Anteprima24.it - La Jomi Salerno mette la freccia in direzione Cassano Magnago

Tempo di lettura: < 1 minutoTrasferta lombarda per la, chelain. Ad attendere le ragazze di Vincent, c’è una partita complicata, contro una squadra che all’andata aveva fermato le salernitane condannandole alla prima sconfitta stagionale. Servirà unacompatta e concentrata, non solo per portare a casa il risultato ma anche per dare conferme e continuità, sul piano del gioco e della crescita collettiva. La squadra campana dovrà fare a meno di Martina De Santis, infortunatasi nel match contro Casalgrande e costretta quindi a un lungo periodo di stop.“Ci attende una partita molto importante – ha dichiarato Pina Napoletano, vice allenatore del club – le ragazze si sono allenate bene tutta la settimana, con impegno e concentrazione.