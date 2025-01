Liberoquotidiano.it - "Il punto è: lo vuole?". Un altro grosso caso al Milan: Shevchenko picchia duro contro Leao

Da una colonna delche fu, quello di Carlo Ancelotti, a un giocatore con talento ma non in grado di trascinarsi da solo la squadra sulle spalle. Il primo ha il nome di Andriy, il secondo di Rafa, crollato insieme i suoi a Zagabria in un k.o. di Champions durissimo che obbligherà ilai playoff. Il ‘Re dell'Est' è amaro su questa debacle, ma guarda già avanti al derby dio in arrivo, che potrebbe peggiorare o migliorare l'umore della squadra di Sergio Conceinçao: “L'Inter è una squadra consapevole dei propri mezzi, la rosa è affiatata, legata a un tecnico che ha avuto il tempo di dare la propria impronta — dice Sheva nell'intervista a La Stampa —. Hanno qualcosa in più degli altri e dopo la finale di Champions vissuta alla pari con il Manchester City, lo sanno”.