Gli abiti da sposa nel colore più mistico e sofisticato che ci sia diventano una tendenza sempre più forte

Quando si parla di nozze, al giorno d’oggi sonopiù numerosi gli sposi che rinunciano alla tradizione optando per qualcosa di più insolito e in linea con i tempi. A cominciare dall’elemento più importante, vale a dire il vestito per lei. Che, in molti casi, smette di essere bianco e punta con decisione su altre sfumature. Sono infattipiù diffusi glidablu, in tutte le sue nuance e declinazioni. E la cosa non stupisce visto che, da, il giorno delle nozze è legato a questoper diversi motivi.Impossibile non farsi stregare dall’aura misteriosa, elegante e sofisticata del blu declinato in tessuti preziosi e in costruzioni couture di ogni forma e silhouette.