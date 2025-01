Lapresse.it - Germania: Scholz, possibile una coalizione Cdu-Csu e AfD a ottobre

Francoforte (), 31 gen. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco e candidato alla carica di cancelliere dell’Spd, Olaf, ha nuovamente messo in guardia contro la possibilità di unadi governo tra l’Unione (Cdu-Csu) e l’ultradestra dell’AfD. Alla domanda su quando pensa che ciò potrebbe essere, nel podcast ‘Allesgesagt’ di Die Zeit,ha risposto,: “Ad, per esempio”. Il cancelliere ha fatto riferimento agli sviluppi in Austria, dove i partiti di centro hanno inizialmente tentato invano di formare unadopo le elezioni. Poi il partito conservatore dell’Övp ha deciso di formare un governo con il partito populista di destra dell’Fpö. L’Unione ha più volte ribadito che non collaborerà con l’AfD. “Tutti hanno detto che non avrebbero formato unacon l’Fpö.