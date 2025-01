Quifinanza.it - Gas, tra heritage e Generazione Z

La storia del brand Gas inizia a Chiuppano in provincia di Vicenza quando la famiglia Grotto decise di dare vita a un marchio di denim capace di coniugare l’alta qualità e un design innovativo, l’obiettivo era quello di creare un prodotto che si distinguesse per il suo stile, ma anche per la sua capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e alle tendenze del momento, era il 1984 quando questo brand inizia la sua ascesa sui mercati nazionali e internazionali sotto la società di famiglia “Grotto S.p.A” fondata nei primi anni 70.Nel corso degli anni Gas diventa uno dei protagonisti principali nel settore del jeanswear, evolvendosi anno dopo anno, grazie alla visione di un’azienda a conduzione familiare capace di coniugare le tendenze del momento con l’innovazione, rimanendo sempre fedele al proprio stile e DNA tipicamente italiano in grado di conquistare i mercati mondiali, un brand di jeans che con il passare del tempo ha conquistato i giovani di intere generazioni, diventando un punto di riferimento del settore e una delle risposte più autorevoli e significative ai produttori storici del denim internazionale.