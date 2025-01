Lanazione.it - Eolico, no su Montauto. Sindaci e cittadini soddisfatti con cautela: "Stessa scelta per gli altri"

MANCIANO L’impiantoera troppo impattante. A dirlo è stato anche il Mase e a ribadirlo in più di un’occasione anche l’amministrazione comunale di Manciano. Il sindaco Mirco Morini oggi esulta e al contempo ricorda che la battaglia non finisce qui, sono ancora tanti i progetti die fotovoltaico sottoposti a Via e sui quali il ministero si dovrà esprimere in maniera definitiva. Intanto il progettoè stato archiviato e il vicino osservatorio astronomico potrà continuare a osservare il cielo da questa collina, altopiano che favorisce un’osservazione più unica che rara. "Chiaramente questa notizia ci conforta ma è solo un primo risultato che non toglie la preoccupazione forte che abbiamo nei confronti di questa invasione di impianti enormi che andrebbero a deturpare irrimediabilmente il nostro paesaggio - spiega Mirco Morini, sindaco di Manciano - Non abbassiamo certo la guardia, andremo avanti con la nostra contrarietà ogni qualvolta ci venga presentato un nuovo progetto.