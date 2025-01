Concorsi docenti | eventuale coincidenza tra prova orale del PNRR1 e prova scritta del PNRR2 Cosa fare

Leggi su Orizzontescuola.it

Concorsoinfanzia e primaria DDG n. 3060/2024 e DDG n. 3059/2024: il Ministero ha pubblicato il calendario di svolgimento della. Per infanzia e primaria unica data il 19 febbraio, per la scuola secondaria tre giorni: 25, 26 e 27 febbraio turno mattutino e pomeridiano. La prima problematica emersa: latra le prove orali già calendarizzate dalle singole commissioni per il concorsoancora da concludere e ladel concorso, con calendario deciso dal Ministero a livello nazionale. L'articolotradeldel