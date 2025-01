.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 17^ giornata

In C1 spareggi con vista play-off per Pietralacroce e Cerreto d’Esi, sfida salvezza per il Chiaravalle. In C2 il Castelbellino sfida il Sant’Ippolito per un match d’alta quota, al PalaQuaresima il derby di Cingoli tra Avenale e Polisportiva Victoria VALLESINA, 31 gennaio– Stiamo entrando nel vivo dei campionati regionali diC1 e C2 dia 5 e ora ogni singola palla può valere tanto. Tra stasera e domani si giocano le partite17^: andiamo a scoprire quali saranno i temi di questo weekend.C1 InC1, ci sono sfide delicate per le nostre squadre. Il Pietralacroce, infatti, affronta in trasferta il Bayer Cappuccini: i dorici di Giordano, attualmente fuori dai play-off al sesto, sfidano la compagine terza in classifica per un big match che vale molto in questa fasestagione.