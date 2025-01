Terzotemponapoli.com - Bifulco: “Napoli, servono rinforzi!”

Attenzione alla Roma: squadra ritrovataGiuseppe, ex giocatore deled esperto di scouting nella prima Roma di Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra. L’ex dirigente ha analizzato il momento delle due squadre, soffermandosi sull’importanza della prossima sfida trae Roma.“La Roma non merita la posizione che occupa in classifica”, ha affermato, sottolineando come i giallorossi abbiano ritrovato energia e serenità sotto la guida di Ranieri. “Ilnon deve sottovalutare questa gara. La Roma è viva di nuovo, ha calciatori che hanno ritrovato entusiasmo e voglia di fare”.in evoluzione, maNonostante il buon rendimento degli azzurri,ha evidenziato la necessità di completare la rosa.