Basket Eurolega | Virtus Bologna ko contro il Fenerbahce finisce 95-81

Leggi su Sportface.it

Tratermina 95-81. E’ questo il risultato della partita valida per la ventiquattresima giornata di2024/2025. La formazione turca, padrona di casa, colleziona altri due punti, rimanendo in cima alla classifica. Ilnon occupa in solitaria la vetta della classifica, ma condivide la posizione con l’Olympiacos Pireo. Entrambe le squadre hanno ottenuto sedici vittorie e sette sconfitte. La situazione della, da tempo precaria in ottica, rimane poco confortante. I bolognesi sono sedicesimi, terzultimi, con sette partite vinte e diciassette incontri persi. La serata odierna ha visto le Vu Nere in sofferenza, sul finale anche dal punto di vista fisico, conche ha gestito in tranquillità il vantaggio. Ivanovic, che non ha potuto contare su Clyburn e Zizic – entrambi fermi per infortunio – ha ritrovato Shengelia.