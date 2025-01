Anteprima24.it - Basilica Pietrasanta, montato pavimento flottante per difesa maioliche del ‘700

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Santa Maria Maggiore allasi rifà il trucco. La prestigiosa sede della mostra Impressionisti e la Parigi fin de siècle, in corso a Napoli fino al 27 aprile, si arricchisce da oggi di un nuovo elemento strutturale amovibile, che unisce estetica e funzionalità: un, in vetro trasparente, esteso per 23 metri quadri e posizionato al centro della navata principale e sotto l’alta cupola, a protezione del prezioso rosone emaiolicati settecenteschi, restaurati in anni recenti.L’innovativa soluzione, commissionata da Navigare srl, produttrice e organizzatrice della mostra curata da Vittorio Sgarbi con Stefano Oliviero, alla società specializzata Nesite, si sovrappone in modo temporaneo alesistente nelladi origini paleocristiane, proteggendolo, secondo quanto richiesto e raccomandato dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per il Comune di Napoli, e ci resterà per altri due anni.